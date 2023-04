"Cum Together"

Heuer will das Festival einen Blick in die Glaskugel wagen: Wie wird sich die Pornografie in Zukunft entwickeln? Wie wollen wir alle Sexualität künftig erleben? Das PFFV appelliert dabei an Besucher:innen, vorurteilsfrei und neugierig zu bleiben, wenn es um die Spielarten der menschlichen Sexualität geht. Aus einer feministischen und queeren Perspektive betrachtet, hat sich jetzt schon viel abseits des Mainstreams getan – aber auch in der Welt des Pornos geht noch mehr.

Am PFFV treffen futuristische Sichtweisen auf "alte Gesichter" der Branche. Ersteres bezieht sich etwa auf die Arbeiten des amerikanischen Filmemachers und Fotografen Matt Lambert, der im Fokus der diesjährigen Festivalausgabe steht. Letzteres meint Opernsängerin Adrineh Simonian, die nach 15 Jahren im Opernbusiness mit ihrer Firma "Arthouse Vienna" feministische und experimentelle Pornos dreht. Sie übernahm wieder die Leitung für das filmische Programm.