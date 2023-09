Maeve-Darstellerin Emma Mackey über das Ende der Serie

Gegenüber "Games Radar" verriet Emma Mackey, die Maeve in "Sex Education" porträtiert, dass es manchmal eigenartig sein kann, mit 27 Jahren eine Jugendliche zu spielen – einer der Gründe, warum es Zeit für das Ende der Teenie-Serie wurde:

"Es ist einfach immer schwierig, es ist anders, wenn man eine Figur spielt, die in der Zeit feststeckt. Wir spielen 17-Jährige und sind alle fast 30, das ist schon ein bisschen seltsam. Es ist ein Segen, denn es ist eine Startrampe und es ist etwas, das uns auf verschiedene Weise Möglichkeiten gegeben hat, aber es ist etwas, von dem ich mich in Würde verabschieden möchte, und ich möchte glücklich sein, dass es existiert und es schützen und es in der Zeit genießen, in der es existiert hat, aber ja, ich denke, es muss jetzt in Ruhe gelassen werden."