Phase Vier – und im folgenden auch die Phasen Fünf und Sechs – des MCU konzentriert sich mehr und mehr auf die nächste Generation der größten SuperheldInnen der Welt und stellt infolge die NachfolgerInnen der uns bekannten (und mittlerweile in die Jahre gekommenen) Avengers vor.

Hawkeye trainierte in seiner Serie Kate Bishop solange, bis sie zur Next Best Bogenschützerin wurde, Ms. Marvel ist ein riesiger Fan von Captain Marvel, "WandaVision" sowie "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" machte uns mit Wanda Maximoffs (nicht realen) Söhnen bekannt, Yelena Belova tritt (wahrscheinlich) in die Fußstapfen von Black Widow – und ganz aktuell lehrt Bruce Banner aka Hulk seiner Cousine Jennifer Walters, wie diese als She-Hulk mit den Kräften eines gutmütigen grünen Monsters umgeht.