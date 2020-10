Streaming-Tipps: Filme & Serien für ein stimmiges Halloween-Wochenende

HAUSEN, Staffel 1

In der achtteiligen Haunted-House-Horrorserie aus Deutschland zieht der 16-jährige Juri (Tristan Göbel) nach dem Tod seiner Mutter in einen heruntergekommenen Plattenbau am Stadtrand. Dort tritt sein Vater Jaschek (Charly Hübner) seinen neuen Job als Hausmeister an. Bald muss Juri feststellen, dass dieses Haus ein bösartiges Eigenleben hat. Es scheint sich vom Leid seiner Bewohner zu nähren. Zu allem Übel gerät sein Vater immer mehr in den Bann des Hauses. Seit gestern zu sehen bei Sky.