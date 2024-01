Bad-Ass-Supergirl

Für das Drehbuch zeichnet Ana Nogueira verantwortlich, die sich nicht nur am erwähnten Comic, sondern auch an Supergirls Darstellung in "The Flash" orientiert. "[Bei uns] sehen wir den Unterschied zwischen Superman, der seit seiner Kindheit auf die Erde geschickt und von liebevollen Eltern aufgezogen wurde, und Supergirl, die auf einem Felsen, einem Stück von Krypton entfernt, aufwuchs und alle um sie herum in ihren 14 Lebensjahren sterben sah. Und dann kam sie als junges Mädchen auf die Erde", so Gunn (via "Collider"). "Sie ist viel härter, sie ist nicht gerade das Supergirl, das wir gewohnt sind.“

Wann startet "Supergirl: Woman of Tomorrow" im Kino?

Bis dato ist freilich noch kein Starttermin bekannt. Es wird aber noch dauern ...