Weiblich, indigener Abstammung und mit Beeinträchtigungen lebend? "Zu woke!" hallt es da wütend aus den Untiefen der Social Media-Foren (ohne dabei genau zu wissen, was mit "woke" denn nun eigentlich gemeint ist). Ein Superheld, der nicht männlich und nicht weiß ist und dessen Körper nicht der cis-Norm entspricht, scheint also immer noch zu triggern und Unwohlsein bei vielen Zuschauer:innen auszulösen, vielleicht gar an die eigene Unsicherheit und Unvollkommenheit erinnern.

Ist die Angst der mehrheitlichen Bevölkerung etwa so groß, dass ihnen etwas weggenommen wird, wenn gesellschaftliche Minderheiten in den Fokus rücken und somit auch ihre verdiente Aufmerksamkeit bekommen? Man mag es bei all den Troll-Kommentaren auf Instagram, Facebook, X und Co. beinahe glauben. Denn dass in "Echo" nichts weiter außer eine politische Agenda durchgesetzt werden will, kann man der Serie nicht vorwerfen, wie du in unserer Serienkritik nachlesen kannst.