Euch kommt der Name Rocco Siffredi bekannt vor, könnt ihn aber spontan nicht zuordnen? Kleiner Tipp von uns: besser googeln (alone at home) anstatt jemanden zu fragen, speziell nicht eure Eltern. Denn Siffredi ist der berühmteste Pornodarsteller Italiens, der inzwischen zur Ikone aufgestiegen ist und und sich auch außerhalb der Erotikbranche (halbwegs) einen Namen gemacht hat. In mehr als 1.500 Filmen hat er mitgespielt, mit mehr als 4.000 Frauen hatte er Sex – und seine Produktionsfirma gehört zu den erfolgreichsten in der Branche.

Und weil Netflix weiß, dass Sex und nackte Tatsachen zeitlose Themen sind, die hohe Streaming-Quoten versprechen, hat der rote Streaminganbieter sich dem Leben Siffredis angenommen und daraus kurzerhand eine Serie gemacht, die natürlich wie ihr Objekt der Begierde aus Italien stammt.

Hier ist der sexy, aber auch dramatische und glamouröse Teaser-Trailer zu "Supersex":