Der heißblütig-spanische Mix aus Krimi und Erotik ist aktuell dabei, die Herzen und Hormone der Netflix-ZuschauerInnen im Sturm zu erobern: Nach sieben Jahren Haft in Málaga wird Stripper Hugo endlich entlassen. Seine Ex-Geliebte hatte ihm den Mord an ihrem Gatten in die Schuhe geschoben, nun will er endlich seine Unschuld beweisen und sich an jenen rächen, die ihm das angetan haben.

Allzu viel Tiefgründigkeit darfst du dir bei "Toy Boy" nicht erwarten, realistische Körperideale auch nicht, aber die Spannung ist konstant hoch und der Naked-Body-Count auch – und manchmal braucht es nicht mehr für einen entspannten Serien-Abend ...

