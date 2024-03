"The Gentlemen" aus dem Jahr 2019 schlug an den Kinokassen ein wie eine Bombe. Die raffinierte Handlung, die cleveren Wendungen und der dynamische Erzählstil fesselten das Publikum an die Kinosessel. Nun liefert Guy Ritchie unter dem gleichen Titel eine Netflix-Serie ab, die sich dank seiner typischen Mischung aus Action, Humor und Spannung zu einem wahren Erfolg mausert – und das, obwohl eine charismatischen Darsteller:innen des Kinofilms nicht mit an Bord sind.

Dank Theo James, Kaya Scodelario und Giancarlo Esposito ist "The Gentlemen" aber doch sehr sehenswert und die Handlung so spannend, dass man sich nach dem Staffelfinale fragt, ob es das war oder noch eine zweite Staffel folgt.