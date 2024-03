"The Undertow": Jamie Dornan im Doppelpack auf Netflix

Das erste Mal fiel uns Jamie Dornan in der Märchenserie "Once upon a Time" auf. Doch weil Storybrooke ihm nicht viel Glück bescherte und er als Sheriff nach nur einigen Folgen sterben musste, war er dort bald weg vom Fenster. Zuerst Kritiker:innen, dann auch nach und nach das internationale Publikum begeisterte er (auf verstörende Weise) in der Psychothriller-Serie "The Fall", in der er sich als fescher Serienmörder ein intensives Katz-und-Maus-Spiel mit Gillian Anderson lieferte.

Der ganz große Durchbruch folgte dann freilich mit der Erotik-Schmonzette "Fifty Shades of Grey". Mit "Belfast" war er 2021 bei den Oscars vertreten und mit der Serie "The Tourist" hat er aktuell erneut einen Hit gelandet.

Wer also nicht genug vom 41-jährigen Briten bekommen hat, der darf sich nun freuen: Netflix hat Dornan für die Crime-Noir-Serie "The Undertow" unter Vertrag genommen, so "Variety". Und das beste: darin spielt der Feschak eine Doppelrolle!