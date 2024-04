Die Animations-Expert:innen hinter "Thelma, das Einhorn"

Mikros Animation ist das Hauptstudio, das für die Animation des Films verantwortlich ist. Sie zeichnen für Animations-Hits wie "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" und "Paw Patrol: Der Film" verantwortlich. Außerdem arbeiten sie derzeit an der Produktion von "Die Legende des Tigers" für Paramount.

Jared und Jerusha Hess haben das Bilderbuch von Aaron Blabey als Drehbuch adaptiert. Jared ist vor allem für seine Arbeit an dem dystopischen Comedy-Erfolg "The Last Man on Earth" bekannt, während Jerusha an "Napoleon Dynamite" gearbeitet hat.

Jared Hess und Lynn Wang fungieren als Regisseure des neuen Spielfilms. John Powell, der für die Soundtracks von Animationsklassikern wie "Drachenzähmen leicht gemacht" und "Ice Age" verantwortlich ist, hat den fetzigen Soundtrack für "Thelma, das Einhorn" komponiert.