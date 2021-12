Macaulay Culkin (Kevin McCallister)

Culkin war einst ein echter Kinderstar und brillierte in Filmen wie "Richie Rich", "My Girl" und natürlich der "Kevin – Allein zu Haus"-Fortsetzung "Kevin – Allein in New York". In den 2000ern geriet Culkin in die Schlagzeilen, weil er im Alter von 15 Jahren seine Eltern als Vormünder entfernen lassen wollte und in die Drogenabhängigkeit rutschte, wie "Mirror" berichtete.

Im Interview mit "Esquire" erklärte der Schauspieler 2020, seine Drogensucht mittlerweile besiegt zu haben. Auch seine Karriere nimmt wieder Fahrt auf: Zuletzt war Culkin in der zehnten Staffel von "American Horror Story" zu sehen und lief als Model für GUCCI über den Laufsteg.