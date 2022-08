Seine Rollen vor "Sandman"

Seinen ersten Auftritt absolvierte der Brite laut "Radio Times" als Kinderdarsteller 1996 in der Fernsehadaption von "Gullivers Reisen". Danach war er unter anderem in Richard Curtis "Radio Rock Revolution", der 2014 erschienenen Verfilmung der Romanze "Am grünen Rand der Welt" und dem Kriegsfilm "Journey's End" mit Asa Butterfield zu sehen. 2019 spielte er in der schwarzen Netflix-Komödie "Velvet Buzzsaw" an der Seite von Jake Gyllenhaal mit.

Im Fernsehen spielte der Brite zudem Heinrich VI. in "The Hollow Crown" neben den Marvel-Stars Tom Hiddleston und Benedict Cumberbatch. Außerdem ist er als Jake in der amerikanischen Serie "Sweetbitter" und in der neuen Sky-Veröffentlichung "Irma Vep" zu sehen, in der Alicia Vikander die Hauptrolle spielt.