David Eigenberg: 6 Millionen US-Dollar

Eigenberg verkörpert auch in "And Just Like That" Steve Brody, Mirandas On-Off-Freund beziehungsweise ab der sechsten Staffel Ehemann. Der Schauspieler war danach Teil der Serie "Chicago Fire".

Evan Handler: 8 Millionen US-Dollar

Charlottes zweiter Ehemann Harry Goldenblatt ist in den Staffeln Fünf und Sechs, sowie in den Filmen und in "And Just Like That" zu sehen. Zu seinen weiteren bekannten Rollen zählen Charlie Runkle in "Californication" und Jacob Warner in "Power".

John Corbett: 9,5 Millionen US-Dollar

Aidan-Shaw-Darsteller Corbett ist neben "SATC" bekannt für seine Rollen in Liebeskomödien. Zuletzt war er in der "To All The Boys"-Reihe auf Netflix zu sehen. Vermutlich wird er auch in deren Spin-off "XO, Kitty" dabei sein.

Kyle MacLachlan: 10 Millionen US-Dollar

Trey MacDougal, Charlottes erster Ehemann, war in der vierten und fünften Staffel Teil von "Sex and the City". Der Schauspieler ist ein echter Serienstar: Er war unter anderem in "Desperate Housewives", "Twin Peaks" und "How I Met Your Mother" dabei.

Chris Noth: 16 Millionen US-Dollar

Chris Noth verkörperte von Beginn an Mr. Big, Carries große Liebe. Er wirkte auch in anderen Serien wie "The Equalizer" oder "The Good Wife" mit. Im Dezember 2021 erhoben mehrere Frauen Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Noth, weshalb er seine Serienrollen verlor und aus dem "And Just Like That"-Finale geschnitten wurde.