Wie alt ist "Euphoria"-Star Alexa Demie?

Eine TikTokerin lud ein Video hoch, in dem sie ihr altes Jahrbuch gefunden hatte. "Merke gerade, dass ich mich Maddy in der Highschool war", schreibt Userin @amber_lizette25 zu dem Video, in dem man ein altes Foto von Alexa Demie Wilson Vanerstrom sieht. Laut "Popbuzz" hieß die Schauspielerin so, bis sie 2019 ihren Namen offiziell in Alexa Demie ändern ließ.

Die Userin stellt klar, dass der Serienstar ein Jahr unter ihr in der Schule war und somit heute 31 Jahre alt sein müsste – was zu den Angaben auf IMDb passen würde und somit wohl das Geheimnis lüftet.

So oder so ist klar: Demie ist weit von einem realen Highschool-Alter entfernt, genauso wie der restliche "Euphoria"-Cast, bestehend aus der 25-jährigen Zendaya, dem 24-jährigen Jacob Elordi und der 25-jährigen Barbie Ferreira, die ebenfalls TeenagerInnen verkörpern.