Die 5 besten Filme mit Stilikone Jane Birkin

London in den 60ern. Der Starfotograf Thomas macht aus Langeweile ein paar Aufnahmen in einem Park. Beim Ausarbeiten der Fotos glaubt er, ein Verbrechen auf seinen Bildern festgehalten zu haben. Während er versucht, einem möglichen Mord auf die Schliche zu kommen, wird er von zwei Models belagert, die ihm ein unmoralisches Angebot machen.

"Blow Up" war der große Durchbruch für Jane Birkin in der Filmwelt. Regisseur Michelangelo Antonioni wurden vielerlei Intentionen nachgesagt, was die Aussage dieses Filmes betrifft. Was immer sie auch gewesen sein mag - ein formales Meisterwerk ist Blow Up jedenfalls.

