Die 10 besten Netflix-Original-Filme aus 2021

9. Moxie. Zeit, zurückzuschlagen

Vivian (Hadley Robinson), eine schüchterne 16-Jährige, läuft meist mit gesenktem Kopf herum und versucht, möglichst nicht aufzufallen. Als sie jedoch durch die Ankunft einer neuen Schülerin (Alycia Pascual-Peña) gezwungen wird, das ungezügelte Verhalten ihrer Mitschüler*innen an der Highschool genauer zu betrachten, merkt Vivian, dass sie endgültig genug hat. Sie lässt sich von der rebellischen Vergangenheit ihrer Mutter (Amy Poehler, die auch Regie führte!) inspirieren und bringt anonym ein Untergrundmagazin namens "Moxie" raus, in dem sie das zweifelhafte Verhalten und die Verfehlungen in der Highschool anprangert. Völlig unerwartet tritt sie damit eine Bewegung los. Plötzlich steht Vivian im Mittelpunkt einer Revolution ...

Vivian ist eine Superheldin ohne Cape, die gegen Sexismus und Misogynie an ihrer Schule ankämpft: "Moxie. Zeit, zurückzuschlagen" ist also in Zeiten von Femiziden und #metoo ein Film, der (leider) treffsicher mitten ins pulsierende Herz der aktuellen Gesellschaft trifft.

Statt für ein Drama mit Schockmomenten á la "Tote Mädchen lügen nicht" entschied sich Poehler allerdings für eine rasante Komödie, die überraschend tiefgreifend, empathisch und voller Selbstbewusstsein daherkommt. Toxische Männlichkeit ist das größte Feindbild der Gegenwart, sagt "Moxie", ohne dabei allzu sehr in Schubladen-Denken zu verfallen. Verharmlosend ist hier nix – denn wer sagt, dass man sich beim Lachen nicht selbst reflektieren kann?

Rotten Tomatoes Score: 70 %

