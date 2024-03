"Oppenheimer": 5 ähnliche Filme wie der Oscar-Hit

An einem Herbstabend im Jahr 2003 setzt sich Harvard-Student und Computergenie Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) an seinen Computer und beginnt, wie in Rage an einer neuen Idee zu arbeiten. Was in seinem Studenten-Zimmer mit wildem Bloggen und Programmieren seinen Anfang nimmt, entwickelt sich bald zu einem globalen sozialen Netzwerk und löst eine Revolution der bisherigen Kommunikation aus.

Nur sechs Jahre später ist Mark Zuckerberg der jüngste Milliardär aller Zeiten. Auch wenn Facebook nicht ganz so gefährlich wie eine Atombombe ist, ist das soziale Netzwerk die wohl bisher größte Erfindung des 21. Jahrhunderts. David Finchers Film beweist, dass man keine 500 Millionen Freunde haben kann, ohne sich dabei auch ein paar Feinde zu machen.

"The Social Network" ist derzeit auf Netflix, AppleTV+ und Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!

