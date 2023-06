Alle Spiderman-Filme im Ranking

Mit "Spider-Man: Far From Home" wurde Phase IV des MCU eingeläutet – und hatte den undankbaren Job, dem Über-Knaller "Endgame" zu folgen, dessen Auswirkungen sich hier auf gleich mehrere Arten bemerkbar machen. "Far From Home" schlug sich so gesehen also durchaus wacker und bemühte sich, einen traumatisierten Spiderman nach dem Tod seines Mentors Iron Man zu etablieren, ohne dabei dem jugendlichen Stil eines Holland-Spideys fremd zu werden.

"Far From Home" ist in Europa angesiedelt, was durchaus erfrischend ist, auch wenn für die Story selbst nicht unbedingt notwendig. Den Twist in der Mitte des Films kommt zwar nicht ganz so überraschend, wie einem die Autor:innen glauben machen wollen, ist aber trotzdem intensiv und bereitet vor allem auf das große Finale "No Way Home" vor. Alles in allem ist "Far From Home" ein unterhaltsamer Mix aus Teen-Streifen und Superhelden-Film, der sich aber noch etwas mehr aus dem Fenster hätte lehnen können.

Zu sehen auf Netflix, Disney+, AppleTV+ und Amazon Prime Video. Hier geht's zum Film!