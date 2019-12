Die 20 besten Actionfilme zurzeit bei Amazon Prime

Der Plot von "The Raid" ist im Wesentlichen der gleiche wie bei "Dredd", nur spielt der Film nicht in einer Cyberpunk-Zukunft, sondern in den Slums der indonesischen Metropole Jakarta. Das Hochhaus wird nicht von zwei futuristischen Superpolizisten, sondern von einer zwanzigköpfigen Polizeieinheit gestürmt, die den Gangsterboss im obersten Stockwerk festnehmen will. Ähnlich wie "Dredd" im Sci-Fi-Genre gilt "The Raid" als Action-Kultfilm im Martial-Arts-Genre, denn die Hauptrolle des jungen Polizisten Rama spielt der asiatische Stuntman und Martial-Arts-Star Iko Uwais.

In der auch im Prime-Abo enthaltenen und ebenso spektakulären Martial-Arts-Fortsetzung "The Raid 2" wird Rama als Undercover-Cop rekrutiert. Im Gefängnis rettet er dem Sohn des Mafia-Paten Bangun das Leben und steigt dann nach seiner vorzeitigen Entlassung schnell in den Rängen der Mafia auf.