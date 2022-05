"Emmanuelle" mit Léa Seydoux: Erotik-Klasser bekommt Remake

Der erste Film mit Sylvia Kristel in der Hauptrolle kam 1974 in die Kinos und war in Frankreich, aber auch international ein enorm großer Erfolg. In Paris lief "Emmanuelle" gar mehr als acht Jahre lang und prägte das Erotikfilm-Genre nachhaltig. Insgesamt umfasst die Reihe sieben Filme, neben Kristel schlüpfen unter anderem Mia Nygren, Monique Gabrielle und Natalie Uher in die makellose schöne Titelrolle.

Und nun auch Bond-Girl Léa Seydoux.