Film-Highlights im Dezember 2020 bei Amazon Prime Video

Auch von einem legendären Regisseur, aber nicht ganz so gut gelungen wie "The Gentlemen": Robert Zemeckis ("Zurück in die Zukunft", "Falsches Spiel mit Roger Rabbit", "Forrest Gump") hat in dieser Tragikomödie mit Steve Carell die Animationstechnik, die er schon bei "Der Polarexpress" eingesetzt hat, perfektioniert. Leider hat er sich dabei zu sehr auf die Technologie konzentriert und dabei ein wenig den Fokus auf die tragische Geschichte verloren, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Trotzdem schon aufgrund der Spezialeffekte sehenswert. Ab 1. Dezember bei Amazon Prime Video. Hier geht's direkt zum Film.