Film-Highlights im Dezember 2020 bei Netflix

Schon Monate sind vergangen, seit die Tochter von Mildred Hayes (Frances McDormand) in ihrer Heimatstadt vergewaltigt und ermordet wurde, aber noch immer ist kein Verdächtiger in Sicht. Die streitbare Mildred kann das nicht akzeptieren und zweifelt langsam an der Kompetenz der örtlichen Polizei. Um Bewegung in die Ermittlungen zu bringen, mietet sie drei große Werbetafeln an der Einfahrtsstraße der Kleinstadt und platziert darauf drei provokante Fragen an Sheriff William Willoughby (Woody Harrelson). Damit macht sie sich keine Freunde in der Stadt. Als sich auch noch der übereifrige und zur Gewalt neigende Hilfssheriff Dixon (Sam Rockwell) einmischt, eskaliert die Lage. Das Oscar-prämierte Meisterwerk ist ab 15. Dezember bei Netflix zu sehen.