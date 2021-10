Zombies made in Britain. Edgar Wrights Frühwerk bietet eine wahnwitzige Mischung aus "Dawn of the Dead" und "28 Days Later" und konnte bereits im Jahr 2004 mit dem Dream-Team Simon Pegg und Nick Frost überzeugen. Die Zombie-Apokalypse in einem Londoner Pub ist nur schwer zu toppen.

Hier geht's zu dem Film auf Amazon Prime!