Ein herziger Teddybär, der aber so richtig versaut ist: Mit diesem überraschenden Konzept hat Seth MacFarlane riesigen Erfolg gehabt. So haben die ersten beiden Filme, "Ted" und "Ted 2", zusammen stolze 900 Millionen US-Dollar eingespielt. Kein Wunder, dass man sich dazu entschied, eine Serie aus dieser süß-versauten Prämisse zu basteln:

Die Prequel-Serie "Ted" ist im Jahr 1993 angesiedelt und erzählt von der Highschool-Zeit Johns (im Film: Mark Wahlberg, in der Serie: Max Burkholder) und seinem besten Freund, Teddy Ted (erneut MacFarlane). Dass Ted sprechen kann, hat nur zu Beginn in dieser Welt für Aufregung gesorgt, mittlerweile haben sich alle dran gewöhnt. Dass der Teddybär aber dauernd Blödsinn macht und zotige Witze am Fließband erzählt, damit hat sich Johns Umwelt, allen voran seine Eltern (Scott Grimes und Alanna Ubach), noch nicht abgefunden. Als Ted wieder mal Mist baut, wird er dazu verdonnert, gemeinsam mit John die Highschool zu besuchen...

Die Kritiken sind eher positiv, wenn auch nicht überragend. Reicht das für eine zweite Staffel?