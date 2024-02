Fall für Fall

Wir Zuschauer:innen begleiten John und Jane in jeder Episode bei einem neuen Spionage-Fall, was "Mr. und Mrs. Smith" einen Hauch von Crime-Procedural-TV-Shows verleiht. Ob man das mag oder nicht, ist reine Geschmacksache. Dass es im Hintergrund einen roten (Crime-)Faden gibt, wird in den ersten beiden Episoden noch nicht gänzlich deutlich, darf aber angenommen werden.

Zumindest dürfte die Fragen, wer in ihrem Umfeld von ihrer Geheimidentität weiß und wem die beiden wirklich trauen können – und was es mit der Spionageagentur wirklich auf sich hat –, wahrscheinlich noch mehr Raum im Verlauf der Serie einnehmen. Dadurch umgibt die Story eine (zurückhaltende) Aura von permanenter, aber nicht greifbarer Gefahr, die Potenzial in sich birgt ...