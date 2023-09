Bedrückende Stimmung im Trailer

Dem Rocker-Drama gelingt es, sofort in die gewalttätige und bedrückende Welt des Motorclubs hineinzuziehen, in dem Loyalität über allem steht - auch über der eigenen Unversehrtheit.

Der großartige Cast rund um Jodie Comer, Tom Hardy und Austin Butler lässt bereits im Trailer erahnen, welch stimmige und beeindruckende schauspielerische Leistung die Stars abliefern werden. Comer hat schon mit ihrer Rolle als psychopathische Auftragsmörderin in "Killing Eve" Publikum und Kritiker:innen begeistert. Ein gewalttätiges Setting ist für sie also kein neues Terrain.

Butler machte im letzten Winter mit seiner Darbietung des King of Rock'n'Roll in "Elvis" auf sich aufmerksam und bekam unter anderem eine Oscar-Nominierung dafür. Ihn in der Rolle eines knallharten Motorclub-Mitglieds zu sehen, dürfte spannend werden, da Zuschauer:innen so eine komplett andere Seite Butlers zu Gesicht bekommen werden.