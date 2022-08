"The Last of Us": Erster Trailer zur Videospielverfilmung

Am 22. August veröffentlichte HBO mehrere Teaser-Clips zu ihren geplanten Serien. Neben "The White Lotus", "Doom Patrol", "His Dark Materials" und "Avenue 5" wurde auch der erste Teaser zu "The Last of Us" veröffentlicht. Auch wenn der Ausschnitt nur knapp 20 Sekunden lang ist, bekommt man einen ersten Eindruck worauf man sich hier freuen darf.

In "The Last of Us" versucht Joel die 14-jährige Ellie sicher durch das von Zombies überflutete USA zu führen. Sie trägt eine einzigartige Immunität in sich, womit sie dem postapokalyptischen Schrecken ein Ende bereiten könnte. Im ersten Teaser sehen wir, wie sich die beiden über eine verschneite Brücke schleppen, durch verlassene Häuser schleichen und an ihre emotionalen Grenzen geraten.