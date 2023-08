Darum geht es in "Who Is Erin Carter?"

Erin Collantes kommt eigentlich aus Großbritannien, lebt mit ihrer Familie aber in Spanien. Dort verdient sie sich als Geschichtslehrerin ihren Lebensunterhalt. Als sie eines Tages auf den Straßen Barcelonas überfallen wird, wird uns Zuschauer:innen schnell klar, dass hinter der braven Lehrerin mehr steckt: mit gekonnten Kampfkünsten schlägt Erin den Täter in die Flucht.

Wer ist Erin Carter also wirklich (wir tippen: Geheimagentin? Auftragsmörderin in Rente?!)? Was verbirgt sie? Und wie weit wird sie gehen, um ihre wahre Identität und ihre Lieben zu beschützen? Erneuter Tipp von uns: sehr weit ...

Die Hauptrolle wird von Evin Ahmad, die ihr eventuell aus "Schnelles Geld" kennt, übernommen. Weiter sind u.a. Sean Teale, Charlotte Vega und Jake Fairbrother zu sehen. Showrunner ist Jack Lothian ("Doc Martin").