Der Pride Month ist in vollem Gange, Regenbogenfahnen bringen derzeit überall Farbe in den grauen Alltag – gut so, denn auch 2023 ist es wichtig, Solidarität zu gesellschaftlichen Minderheiten zu begründen beziehungsweise selbstbewusst zu sich selbst zu stehen und für Rechte zu kämpfen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Liest man sich diverse Kommentare in Social Media-Kanälen durch, ist es 2023 sogar so bitter nötig wie schon lange nicht mehr.

Die Regenbogenfahne am Fenster seiner Wohnung hat auch Gregor Schmidinger gehisst. Der 38-jährige Regisseur aus Linz hat sich in den vergangenen Jahren mit (Kurz-)Filmen einen Namen gemacht, die sich allesamt rund um das Thema Homosexualität drehen, aber unterschiedlicher nicht sein könnten: