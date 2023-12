Bill Murray in einer seiner legendärsten Rollen: Als gefühlskalter US-Fernsehchef, der die Einschaltquoten zu Weihnachten durch Blut- und Action-Content in die Höhe treiben will, wird ihm von schlagkräftigen, resoluten oder sehr unheimlichen Geistern eine gespenstische Radikalkur verpasst, die sich als äußerst wirkungsvoll erweist.

Bei den Dreharbeiten hatte der Hauptdarsteller tatsächlich zu leiden, weil ihm Carol Kane in der Rolle des Geistes der gegenwärtigen Weihnacht so stark an der Lippe zog, dass sie ihm eine Quetschung zufügte und das Filmen für ein paar Tage unterbrochen werden musste. Zumindest Bill Murrays Verwandte werden sich gefreut haben, da er alle seine Brüder in Minirollen in dem Film unterbringen konnte.

"Die Geister, die ich rief…" ist auf Amazon Prime Video, Magenta TV, Apple TV+, Sky, Paramount+ und Maxdome zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!