Biohackers (2020-2021)

Wie weit kann und darf man bei der Manipulation von unserer DNA gehen? Mit dieser überaus spannenden Frage beschäftigt sich die in Freiburg angesiedelte Netflix-Serie.

Luna Wedler und Jessica Schwarz überzeugen in den Hauptrollen auf ganzer Linie. Die Spannung zwischen den Darstellerinnen ist zu jeder Zeit spürbar und man wartet nur darauf, bis alles kollidiert. Doch nicht nur durch das Schauspiel, auch durch die Handlung gestaltet sich die Produktion als sehr packend, man möchte gar nicht mehr von der Couch aufstehen.

Darum geht's: In der deutschen Netflix-Serie findet die Medizinstudentin Mia heraus, dass in ihrer unmittelbaren Nähe hochentwickelte Biohacking-Technologie genutzt wird. Sie muss sich nun entscheiden, ob sie schweigt oder handelt. Dabei wird sie in ein Netz aus Lügen und Betrug hineingezogen, aus dem sie nicht mehr so schnell entkommt.