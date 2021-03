Die 14 besten Drama-Filme auf Amazon Prime

The Wrestler (2008)

Mit diesem Film gelang Mickey Rourke zumindest für einen geringen Zeitraum ein glanzvolles Comeback und er schaffte es, sich aus den Untiefen der nicht-existenten Karriere wieder empor zu kämpfen – ähnlich wie der Protagonist in "The Wrestler": Randy "The Ram" Robinson ist eine ehemalige Wrestling-Legende, die heute vor den Trümmern seiner Karriere und seines Lebens steht. Er ist einsam, abgewrackt und um seine Gesundheit steht es auch nicht zum Besten. Nach einem Herzinfarkt beschließt er, ganz von vorne anzufangen.

Es ist die Parallele zwischen Rourke und Robinson, die faszinierende Verbindung zwischen Realität und Fiktion, die "The Wrestler" zu einem wahren Film-Ereignis macht. Es ist eine schmerzlich intensive Geschichte über verprügelte Träumer und unbesiegte Verlierer, mit einem Hauptdarsteller, dessen Spiel an eine Naturgewalt erinnert und ständig zwischen Verzweiflung, Hoffnung und Selbstironie pendelt. "The Wrestler" ist eine Hommage an Vergangenes und ein mutmachender Aufruf an Zukünftiges.

