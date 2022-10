Del Toros Ausflug in das Film-Noir-Genre ist eine Geschichte von tragischem Determinismus, höchst stylish und effektvoll in Szene gesetzt und getragen von herausragenden SchauspielerInnen (Bradley Cooper, Toni Collette, Rooney Mara und Cate Blanchett). Am wohlsten fühlt sich der Regisseur (der auch als Co-Drehbuchautor fungierte) in den Jahrmarktszenen, wo das Unheimliche und Bizarre dem Anmutig-Schönen nahekommt.

Wenn er dann den klassischen Krimi-Weg einschlägt, wandelt sich der Streifen zu einem tiefgründigen Psychogramm mit überraschenden Wendungen. Insgesamt ist "Nightmare Alley" ein wohldurchdachtes Verweissystem von Symbolen und Leitmotiven sowie ein Film Noir, der in kräftigen Farben erstrahlt, aber dennoch eine tiefdunkle Geschichte erzählt.

Zu sehen auf Disney+ und Amazon Prime Video. Hier geht's zum Film!