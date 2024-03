Während ihres Studiums in Cambridge verlieben sich Maurice und sein gleichaltriger Kommilitone Clive (Hugh Grant) ineinander. Doch die Liebe der zwei Männer wird in der viktorianischen Gesellschaft als Sittenwidrigkeit geahndet. Maurice und Clive müssen sich entscheiden: Entweder sie verleugnen sich ein Leben lang selbst oder sie brechen mit der Gesellschaft und wagen es, ihre Andersartigkeit offen zu leben.

Chalamet mag diesen Film, weil...: "Maurice"-Regisseur James Ivory ist Autor und Co-Produzent von "Call me by your name". "Es war unglaublich, mit solch einer Legende zu arbeiten, 'Maurice' kennenzulernen und zu sehen, wie die Themen in diesem Film vielleicht mit den Themen in diesem Film ['Call Me By Your Name'] zusammenspielen“, so Chalamet.

