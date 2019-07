Die besten Weihnachtsfilme zum Streamen über die Feiertage

In dieser romantischen Weihnachtskomödie laufen 10 Liebes- und Lebensgeschichten am Weihnachtstag zusammen: Englands Premier verspürt eine unziemliche Zuneigung zu einer Mitarbeiterin, zwei Pornodarsteller müssen ihre Schüchternheit überwinden und ein verstörter Schriftsteller findet erst in der Ferne sein Glück. Eine junge Werberin trifft in Beziehungsdingen immer die falschen Entscheidungen, während eine frischgebackene Ehefrau die Liebe des besten Freundes ihres Mannes entfacht und ein trauriger Witwer die Liebe erst (wieder) lernen muss.

Im Streaming-Angebot von Amazon Prime und Netflix enthalten.