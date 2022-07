Darum geht's in "The Woman King"

"The Woman King" ist ein Mix aus Drama-, Action- und Historien-Film. Er ist von wahren Begebenheiten inspiriert und spielt im Königreich Dahomey, einem westafrikanischen Königreich im 18. und 19. Jahrhundert. Im Fokus stehen Nanisca (Davis) und ihre Tochter Nawi. Nanisca ist Oberhaupt der Agoji, einer ausschließlich aus Frauen bestehenden Militäreinheit. Nanisca, Nawi und die anderen Frauen müssen ihr Land gegen die Franzosen, aber auch gegen feindliche Stämme verteidigen. Denn ihre Feinde haben nicht nur ihr Volk versklavt, sondern auch alles zerstört, was den Agoji lieb, teuer und heilig war ...

In der Geschichtsschreibung werden die Agoji oftmals ignoriert – und wenn sie doch erwähnt werden, werden sie gerne als "Dahomey-Amazonen" bezeichnet. Wie die KollegInnen von "Filmstars" hinweisen, ist "The Woman King" nicht nur für Geschichts-, sondern auch für Marvel-Fans interessant: Denn die "Dahomey-Amazonen" standen Pate (oder eher: Patinnen) für die Dora Milaje, den weiblichen Bodyguards aus Wakanda in "Black Panther".