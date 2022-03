"Tron 3": Es ist kompliziert!

Die 2010er-Fortsetzung "Tron: Legacy" , unter anderem mit Olivia Wilde, liefert zwar erneut ein in sich bildgewaltig entfaltendes Panorama (diesmal sogar in 3D!), scheitert aber an Über-Motivation und schwacher Story. Trotzdem wollten in den darauffolgenden Jahren die Gerüchte um einen möglichen dritten Teil nicht verstummen, schließlich liebt mensch nichts mehr, als sich in wohligen (und selbstbelügenden) Nostalgie-Gefühlen zu suhlen.

"Tron 3" war aber tatsächlich kein Hirngespenst beziehungsweise Wunschdenken von Fans: 2017 sickerte durch, dass der wandelbare Jared Leto für die Hauptrolle gecastet wurde. Zudem sollte es sich beim neuen Film eher um eine Art Fortsetzung als ein Rund-Um-Reboot handeln.

2020 war schließlich endlich auch der Regisseur gefunden: Garth Davis, der sich bisher vor allem mit seinem sechsfach Oscar-nominierten Film "Lion" einen Namen machen konnte. Seitdem hatte man von "Tron 3" aber nichts mehr gehört.