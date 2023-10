In "The Fall" brilliert Anderson als Detective Superintendent Stella Gibson, die in Belfast einen Serienmörder (Jamie Dornan) jagt. Die Serie überzeugt nicht nur durch Hochspannung und einem prickelnden Katz-und-Maus-Spiel, sondern auch durch die nuancierte Darstellung von Anderson. Das Besondere an der Serie: Wir wissen von Beginn an, wer der Täter ist und tauchen tief in dessen düstere Psyche ein.

Zu sehen auf Netflix und Prime Video. Hier geht's zur Serie!