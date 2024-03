Disney+ arbeitet derzeit an „Vienna Game“ und somit an der nächsten lokal produzierten Original Serie für den deutschsprachigen und internationalen Markt. Seit dem 20. Februar laufen die Dreharbeiten zur sechsteiligen Serie in Österreich und Ungarn.

„Vienna Game“ lädt das Publikum zum berühmt-berüchtigten Wiener Kongress ein – "einer opulenten, neun Monate andauernden, rauschhaften Party, die erstmalig zu einem ganzen Jahrhundert Frieden in Europa führte", wie es in der Presseaussendung heißt.