Delicious

Eine deutsche Familie verbringt die Sommerferien in ihrer Villa in Südfrankreich. Ein perfektes Leben, so wirkt es. Die Fassade beginnt zu bröckeln, als sie eines Abends eine junge Frau auf der Landstraße antreffen und bei sich aufnehmen. Hinter der anfänglichen Hilfsbereitschaft kommen bald ganz andere Bedürfnisse zum Vorschein: Jeder in der Familie will die Frau für ganz eigene Zwecke nutzen. Ein Fehler, der sich bald rächen und das Leben der Familie dramatisch verändern wird.

Die Hauptrollen werden von Fahri Yardim und Valerie Pachner gespielt.

Ein Startdatum ist noch nicht bekannt.