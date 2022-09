Shannen Doherty vs. Alyssa Milano

Schon während "Beverly Hills, 90210" haftete das "Zicken"-Image an Shannen Doherty, aufgrund von mehreren Streitigkeiten am Set (vor allem mit Jennie Garth, die beiden sollen sogar handgreiflich geworden sein!) musste sie die Serie verlassen – oder ging von selbst, so klar ist das bis heute nicht.

History was repeating itself, als Shannen die Hauptrollen in der Hexen-Serie "Charmed" übernahm, wo sie sich eine weitere Feindin machte. Obwohl sie mit Alyssa Milano anfangs noch wirklich eng war (Shannen war sogar ihre Trauzeugin), konnten sich die beiden irgendwann nicht mehr riechen. Wie und was genau der Beef mit Shannens Ausstieg zu tun hatte, gilt als eines der best gehüteten Geheimnisse Hollywoods. Rückblickend verglich Alyssa die Zeit am Set mit der Highschool und bereut so einiges – und auch Shannen hatte lange Zeit nix Gutes über ihre Hexen-Schwester zu sagen.