Film-Highlights 2022: Diese 12 Hits erwarten uns im Kino

Der zweite "Doctor Strange"-Film wird Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen als Team vereinen. Der mächtigste Magier des Kosmos muss gemeinsam mit seinem Freund Wong und Wanda Maximoff aka. Scarlet Witch einem mysteriösen neuen Widersacher entgegentreten, um das Ende aller Dimensionen zu verhindern.

Das verspricht ein Marvel-Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft zu werden. Die Handlung knüpft dabei unmittelbar an "Spider-Man: No Way Home" an.

"Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" soll am 4. Mai in unseren Kinos starten.