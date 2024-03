John Cena: Die 5 besten Filme des neuen Oscar-Flitzers

Die drei Freunde Dean (Zac Efron), JT und Wes benutzen seit ihrer Kindheit für jeden Streich, den sie spielen, ihren erfundenen Freund Ricky Stanicky als Ausrede. Zwanzig Jahre lang geht es gut, doch ihre Liebsten wollen Mr. Stanicky endlich einmal kennenlernen. Vor lauter Panik, dass alles ans Licht kommt, engagieren sie den Impro-Schauspieler Rod (Cena), der die Rolle von Ricky übernimmt.

Die nicht-jugendfreie Comedy ist perfekt zum Entspannen. Wirklich neu ist die Story nicht, aber der Cast, allen voran Cena, zeigt sich in dermaßen großer Spiellaune, dass man auch als Zuschauer:in automatisch Spaß am Film hat. Besonders die Szenen, in der Cena auf der Bühne in verschiedene Rollen schlüpft (Britney Spears!), darf man nicht verpassen.

