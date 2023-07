Viele von euch würden "She-Hulk" wahrscheinlich auf den letzten Platz wählen, aber der Meta-Humor hat den Autor dieser Zeilen viele Male zum Lachen gebracht und ihn überzeugt, dass man sich bei Marvel Studios doch irgendwas bei diesem grünen Schlamassel gedacht hat.

Denn trotz kreativer Ansätze und großem Potenzial ist "She-Hulk" dann leider doch ein Schuss in den Superheld:innen-Ofen: Die Gags sind oftmals zu erzwungen, eine Fallhöhe für die Protagonistin so gut wie nicht vorhanden, die CGI-Effekte unfreiwillig komisch und die Logiklöcher sind mindestens so massiv wie She-Hulk selbst. Man hat oftmals das Gefühl, dass die Autor:innen nie so genau wussten, in welche Richtung die Serie gehen soll. Da kann leider nicht mal die eigentlich so brillante Tatiana Maslany noch etwas retten.

