Was dürfen wir uns von der Serie "Cape Fear" erwarten? Zumindest eine größere Änderung in Betreff der Figurenkonstellationen steht an, denn diesmal dreht sich alles um ein Anwaltspaar und nicht mehr um einen einzelnen Anwalt sowie dessen Familie. Der aus der Haft entlassene Verbrecher wird aber nach wie vor auf Rache sinnen. Auch die Umsetzung soll sich an heutigen Standards orientieren und ein "True Crime"-Feeling verbreiten.

Da sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet, sind bisher keine näheren Infos über Besetzung und Ausstrahlungstermin bekannt.