Die 16 besten Filme des Kinojahres 2019

Dieses fantastische Biopic der etwas anderen Art ist nicht nur wegen der unglaublichen Verwandlung von Christian Bale in den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney sehenswert, für das Bale mehr als 25 Kilogramm zulegte. Auch die restliche Besetzung brilliert, neben Bale vor allem Sam Rockwell als US-Präsident George W. Bush. Vor allem aber hat Writer/Director Adam McKay hier eine bitterböse Komödie abgeliefert, die durch ein wahres Feuerwerk an originellen Ideen fasziniert. Wer ist zum Beispiel der anonyme Erzähler des Films, aus dessen Sicht das Leben von Dick Cheney beleuchtet wird? Die Auflösung ist so absurd, lustig und ebenso traurig, jedenfalls so unerwartet, dass sie in Erinnerung bleiben wird. Selten zuvor wurde ein Politikerleben so amüsant und gleichzeitig so treffend und aussagekräftig verfilmt.