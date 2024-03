Was weiß man bereits über den "New Teen Titans"-Film?

Drehbuchautorin Ana Nogueira, die auch für "Supergirl: Woman of Tomorrow" verantwortlich zeichnet, wird das Skript schreiben. Leider war's das auch schon wieder mit den handfesten Infos, mehr ist offiziell noch nicht bestätigt. Zur Handlung oder Cast ist also noch nichts bekannt. Das Projekt befindet in einem sehr frühen Stadium, wieso es auch bis zur Veröffentlichung noch lange dauern wird.

Doch wie auch "Covered Geekly" schreibt, können Fans und Insider:innen bereits 1 und 1 zusammenzählen, wenn es um den Cast geht. So wird in "The Brave and the Bold" bereits Dick Grayson alias Robin/Nightwing und eventuell auch Damian Wayne (ebenfalls Robin) eingeführt – beide werden wahrscheinlich auch im "New Titans"-Film zu sehen und von denselben Schauspielern verkörpert werden. Sollte auch Supergirl Teil der Teen Titans sein, wird im Film auch Milly Alcock zu sehen sein. Bekannt ist zudem, dass Xolo Maridueña alias Blue Beetle ins neue DCEU zurückkehren wird – genauere Infos fehlen hierzu aber noch.