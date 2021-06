"The Pentaverate": Mike Myers plant Netflix-Comedy-Serie

"The Pentaverate" kommt

Als Film-Komiker ist er aber seitdem nicht mehr in Erscheinung getreten. Das soll sich nun dank Netflix bald wieder ändern: In einer geplanten sechsteiligen Comedy-Serie unter dem Titel "The Pentaverate" will Myers gleich in sieben verschiedene Rollen schlüpfen und völlig neue Charaktere verkörpern.

Wie "Variety" berichtet, wird Myers mit seinen diversen Verkleidungen die Serie aber nicht allein bestreiten, sondern ist auch auf Hilfe von KollegInnen angewiesen. Sechs Mitwirkende wurden bekanntgegeben: Ken Jeong ("Crazy Rich Asians"), Keegan-Michael Key ("The Prom", "Lion King"), Debi Mazar ("Goodfellas"), Richard McCabe ("Eye in the Sky"), Jennifer Saunders ("Absolutely Fabulous", "Death on the Nile") und Lydia West ("It’s a Sin").