Der liebe Alkohol

Genervt von der Schwiegermutter und der aufgeheizten Stimmung flüchtet sich Luiserl in den Alkohol. Vielleicht hat man auch selbst an Weihnachten schonmal einen über den Durst getrunken – und das nicht immer, weil der Glühwein so gut geschmeckt hat. So wie Luiserl sieht man sich auch selbst gestresst in der Küche stehen, um es jede/r/m Gäst:in recht zu machen. Sonderwünsche natürlich inklusive! Ein Glaserl Schnaps folgt schnell dem nächsten, um vermeintlich die Nerven zu beruhigen. Und das Kind, ja, dem schmeckt der Eierlikör besonders gut.